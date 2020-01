Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : intégré à la liste A du CDP Cercle Finance • 24/01/2020 à 08:09









(CercleFinance.com) - Air Liquide indique qu'il vient de rejoindre la 'Liste A' du CDP (anciennement 'Carbon Disclosure Project'), une organisation à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leurs actions en faveur du climat. La note 'A', la plus haute note délivrée par le CDP, distingue le groupe français de gaz industriels comme l'une des entreprises les plus engagées en matière de lutte contre le changement climatique. Il s'est engagé à réduire de 30% son intensité carbone d'ici 2025. Chaque année, Air Liquide consacre environ 100 millions d'euros de dépenses d'innovation pour réduire son empreinte carbone ou celle de ses clients. Près de 40% de ses décisions d'investissements du groupe répondent à des enjeux environnementaux et climatiques.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.13%