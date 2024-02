Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: hausse de près de 12% du résultat net en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Air Liquide publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe en croissance de 11,6% à 3,08 milliards d'euros, soit 5,90 euros par action, et un résultat net récurrent en hausse de 13,3% hors effets de change.



Le fournisseur de gaz pour l'industrie et la santé a amélioré sa marge opérationnelle de 2,2 points (+0,8 point hors énergie) à 18,4%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 7,8% à 27,6 milliards d'euros en données publiées, mais en hausse de 3,7% en comparable.



Un dividende de 3,20 euros par action, en augmentation de 8,5%, sera soumis au vote des actionnaires en avril prochain. Par ailleurs, une attribution d'actions gratuites est prévue en juin, à raison d'une action pour 10 actions détenues.



Air Liquide vise à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et son résultat net récurrent à change constant en 2024, et prévoit désormais une hausse de 3,2 points de sa marge opérationnelle, le double de son ambition initiale, sur la durée du plan ADVANCE.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +6.07%