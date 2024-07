Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: hausse de 3% du RNRPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Air Liquide dévoile un résultat net récurrent part du groupe (RNRPG) en hausse de 3,3% à 1,68 milliard d'euros (+16% hors effet de change) pour le premier semestre 2024, avec une marge opérationnelle de 19,4% (+100 points de base hors effet énergie).



A près de 13,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du fournisseur de gaz pour l'industrie et la santé s'est tassé de 4,3% en données publiées, mais a augmenté de 2,6% en données comparables, 'avec une amélioration entre le premier et le deuxième trimestre'.



Revendiquant ainsi une performance financière très solide, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance de son résultat net récurrent, à change constant, sur l'ensemble de 2024.





