Air Liquide: hausse de 23% du résultat net récurrent en 2022

(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un résultat net récurrent de 3,16 milliards d'euros pour 2022, en croissance de 22,9% (+17,3% à change constant). A 10,3%, son ROCE récurrent se montre supérieur à 10% avec un an d'avance sur son objectif dans le cadre d'ADVANCE.



Le fournisseur de gaz industriels revendique une marge opérationnelle de 16,2%, en amélioration de 70 points de base hors effet de l'énergie, pour des ventes atteignant 29,9 milliards d'euros, en hausse de 28,3% (+7% en comparable).



'Traduisant sa confiance dans l'avenir, et à la suite de l'attribution en 2022 d'une action gratuite pour 10 détenues', le groupe soumettra un dividende de 2,95 euros par action, soit une augmentation de 12,2%, au vote des actionnaires en mai prochain.



En 2023, Air Liquide poursuivra le déploiement de son plan stratégique ADVANCE et se dit 'confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant'.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.55%