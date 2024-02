Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide : gare à la cassure des 169,75E information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Air Liquide semble valider la cassure du support des 169,75E (du 23/01/2024) avec une incursion vers 168,5E: le prochain support se dessine vers 162E, le 'fixing' d'ouverture du 8/11/2023.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -1.68%