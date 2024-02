Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide : 'gap' haussier et record absolu à 182,6E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Air Liquide ouvre un gros 'gap' au-dessus de 172,2E, pulvérise l'ancien somment des 179,6E du 14/12/2023, et inscrit un nouveau record absolu au-delà des 182,6.

Les investisseurs saluent un RNPG en croissance de 11,6% (à 3,08MdsE, soit 5,90 euros par action) et l'amélioration de sa marge opérationnelle de 2,2 points, laquelle devrait être portée à 3,2% en 2024.

Air Liquide distribuera un dividende de 3,20 euros par action, en augmentation de 8,5%, ainsi qu'une action pour 10 actions détenues au mois de juin.



La dernière oscillation entre 179,5 et 167,5E induit un potentiel de hausse vers 191,5E (à 5% du cours actuel).





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +6.26%