Air Liquide : gagne près de 1%, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil 'conserver' sur le titre Air Liquide, et relève son objectif de cours de 154 à 157 euros. En effet, le bureau d'analyses révise légèrement à la hausse ses prévisions de bénéfices et table sur une croissance de 12% de l'activité gaz au 2e trimestre, par rapport au 2e trimestre 2020, marqué par la pandémie. Par rapport au 2e trimestre 2019, la croissance devrait être d'environ 4,5%, estime Stifel. Dans ce contexte, l'analyste révise à la hausse ses prévisions d'EBIT 2021 et 2022 de 2%, soit une estimation 4% au-dessus du consensus.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -1.78%