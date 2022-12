Air Liquide: financement de l'UE pour un projet CO2 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 09:25

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé lundi avoir obtenu un financement de l'Union européenne en vue de la construction d'une infrastructure devant permettre de transporter, de liquéfier et de charger du CO2 sur des navires en vue de son stockage permanent en mer.



La Commission européenne a accordé à Air Liquide, Fluxys et au port d'Anvers-Bruges une aide de 144,6 millions d'euros dans le cadre du projet, qui vise à construire des installations communes de transport et d'exportation de CO2.



Le CO2 capté sur les sites des acteurs industriels de la plateforme portuaire d'Anvers sera collecté et transporté via un réseau de pipelines intra-portuaire en libre accès.



Ce projet représente la première phase d'Antwerp@C, une initiative réunissant Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, Ineos, TotalEnergies, Fluxys et le port d'Anvers-Bruges.



L'objectif est de réduire de moitié les émissions de CO2 sur la plateforme d'Anvers d'ici 2030.



Air Liquide et BASF seront les premiers clients de la plateforme d'exportation, qui aura une capacité d'exportation initiale de 2,5 millions de tonnes par an (mtpa), avec pour ambition d'atteindre jusqu'à 10 mtpa d'ici 2030.



Air Liquide souligne que la subvention de Bruxelles constitue une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, attendue en 2023.