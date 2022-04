Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: financement de Bruxelles pour le projet K6 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 15:27









(CercleFinance.com) - Air Liquide et EQIOM annoncent s'associer dans le cadre d'un projet baptisé 'K6' dont l'objectif est de transformer l'usine EQIOM de Lumbres, dans les Hauts-de-France, en l'une des premières cimenteries neutres en carbone d'Europe.



Le fournisseur français de gaz industriels explique que ce projet vise à capter près de huit millions de tonnes de CO2 sur les dix premières années d'exploitation, grâce à la mise en oeuvre de technologies innovantes.



Le projet K6 est l'un des sept projets de dimension industrielle à avoir été sélectionné pour un financement par la Commission européenne dans le cadre de l'édition 2021 de son Fonds consacré à l'innovation, parmi plus de 300 candidatures à subventions.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.40%