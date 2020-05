Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : finalise la cession d'entités à Messer Cercle Finance • 04/05/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le groupe Air Liquide annonce avoir finalisé la cession de ses entités en République tchèque et en Slovaquie au groupe Messer. 'Cette décision reflète la stratégie d'Air Liquide de revue régulière de son portefeuille d'activités afin d'accroître sa présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique, et dès lors sa performance', explique le groupe. Le montant de la transaction n'a pas été annoncé.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -2.76%