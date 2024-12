Air Liquide, Euroapi, Klépierre, Valeo... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a reçu une subvention de 110 millions d'euros du Fonds européen pour l'innovation pour son projet Enhance, dans le port d'Anvers-Bruges, en Belgique, destiné à produire et distribuer de l'hydrogène bas carbone et renouvelable dérivé de l'ammoniac. Dans le cadre de ce projet, le groupe français a l'intention de construire, de détenir et d'exploiter une usine de craquage d'ammoniac renouvelable à grande échelle, la première du genre, ainsi qu'un liquéfacteur d'hydrogène innovant.

Alstom

Alstom fournira à SNCF Voyageurs 35 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER E du réseau Île-de-France Mobilités. D'un montant de près de 520 millions d'euros, cette nouvelle commande a été notifiée à Alstom par SNCF Voyageurs pour le compte d'Île-de-France Mobilités. Elle fait suite au financement voté en avril dernier par l'autorité organisatrice. Financée à 100 % par Île-de-France Mobilités, cette commande s'inscrit dans le contrat-cadre signé en 2017 entre SNCF Voyageurs et Alstom. La tranche ferme du marché RER NG comprenait la livraison de 71 rames.

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera ses résultats du premier semestre.

Euroapi

Le conseil d'administration d'Euroapi a accepté la démission de Viviane Monges de ses fonctions d'administratrice et de présidente du conseil, ainsi que celle de Ludwig de Mot de ses fonctions de directeur général. En conséquence, sur la recommandation du comité des nominations et des rémunérations, le conseil a nommé Emmanuel Blin président du conseil d'administration, et David Seignolle directeur général, avec effet immédiat.

Getlink

En novembre 2024, LeShuttle Freight a transporté 104 436 camions, en baisse de 4% par rapport au mois de novembre 2023, a annoncé Getlink. Depuis le 1er janvier, ce sont un peu plus de 1,1 million de camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes, en repli de 1%. LeShuttle a transporté 112 478 véhicules de tourisme au mois de novembre, en hausse de 2% par rapport à novembre 2023. Plus de 2 millions de véhicules de tourisme ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier, en repli de 3%.

Klépierre

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, connait un très bon démarrage de la période des achats de fin d'année. Le groupe a vu la fréquentation monter en flèche à l'occasion du Black Friday et se poursuivre tout au long du week-end. Partout en Europe, les clients ont donné le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année. Entre le 29 novembre et le 1er décembre 2024, la fréquentation des centres européens de Klépierre a augmenté de 7 % par rapport au Black Friday 2023 et au week-end qui avait suivi (24 au 26 novembre 2023).

Medincell

La société de licensing biopharmaceutique qui développe des médicaments injectables à action prolongé dévoilera ses résultats du premier semestre.

Partouche

Le spécialiste des jeux d'argent indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Valeo

Valeo et le CEA annoncent poursuivre leur collaboration pour 4 ans afin d’anticiper les prochaines avancées technologiques et d’encourager les échanges au sein des écosystèmes de recherche français et européen. L’équipementier auto et le centre de recherche joignent leurs forces autour de cinq tendances clés au sein d’un laboratoire commun et dans le cadre de collaborations plus ouvertes, pour le développement de solutions innovantes optimisées pour la mobilité.

Vergnet

Engagé dans une stratégie de retournement accélérée, le groupe Vergnet met fin à son contrat avec Atlas Capital Markets conclu en date du 16 février 2024. Ce contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) portait sur un montant maximum de 7.2 millions d'euros. Les dernières OCA en circulation, détenues par la société Atlas Capital Markets pourront être converties à la convenance du fonds. Plus aucun instrument dilutif lié à ce contrat ne va être émis.