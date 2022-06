Prenant en compte un objectif de mise en service des premiers avions de ligne propulsés à l'hydrogène à horizon 2035, l'organisation des aéroports doit être selon eux repensée dès aujourd'hui, notamment pour intégrer la problématique de l'approvisionnement en hydrogène liquide, et permettre de proposer d'autres usages en mobilité au sol, qu'il s'agisse de mobilité lourde ou d'engins d'assistance en piste.

La mission de la coentreprise, détenue à 50-50 par les deux groupes, sera de proposer une offre de services et d'ingénierie en France comme à l'international pour accompagner les aéroports dans leur transition vers l'hydrogène.

Cette annonce s'inscrit dans le prolongement d'un protocole d'accord signé en 2021 et portant sur des études de faisabilité pour accompagner l'arrivée des avions à hydrogène. Ce projet de partenariat traduit l'ambition commune des deux groupes de préparer, dès aujourd'hui, le déploiement d'une aviation mondiale décarbonée.

(AOF) - Air Liquide et le Groupe ADP ont l'ambition de créer la première coentreprise pour accompagner le développement des infrastructures hydrogène dans les aéroports. Avec ce projet de création de la première coentreprise d'ingénierie spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures, Air Liquide et le Groupe ADP renforcent leur collaboration.

