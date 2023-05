Air Liquide et Holcim collaborent sur un projet de décarbonation d'une cimenterie en Belgique

(AOF) - Air Liquide et Holcim ont signé un protocole d'accord concernant un projet de décarbonation de la nouvelle cimenterie de Holcim, en cours de développement, en Belgique. Celle-ci utilisera la technologie innovante et propriétaire de captage du CO2 CryocapTM d'Air Liquide. À cet égard, Air Liquide et Holcim ont déposé une demande conjointe de financement auprès du Fonds européen pour l'innovation. Ce partenariat est une étape importante pour accélérer la décarbonation de l'industrie en Belgique.

La nouvelle cimenterie annoncée remplacera un actif existant. En faisant levier sur la technologie innovante de captage du carbone d'Air Liquide, Holcim pourra réduire ses émissions de CO2 de 1,1 million de tonnes par an.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de GO4Zero, le programme d'investissement de Holcim qui a pour ambition de permettre à l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone en Belgique d'ici 2030.

Air Liquide a l'intention de construire et d'exploiter une unité de sa technologie innovante et exclusive CryocapTM Oxy pour capturer et purifier jusqu'à 95 % du CO2 généré par l'unité de production d'Holcim à Obourg.

Le CO2 capté sera ensuite géré par Antwerp@C1 CO2 Export Hub, où il sera transporté, liquéfié et chargé sur des navires le transportant vers un stockage permanent et sûr en mer.

La mise en œuvre du projet sera réalisable à travers l'accès à des programmes européens de soutien à la décarbonation. Dans ce cadre, Air Liquide et Holcim ont déposé un dossier conjoint de candidature auprès du Fonds européen pour l'innovation, l'un des plus grands programmes au monde de promotion de technologies bas carbone.