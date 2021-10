Air Liquide et Faurecia s’associent pour accélérer l’utilisation d’hydrogène pour les poids lourds

(AOF) - Air Liquide et Faurecia ont annoncé mardi la signature d’un accord de développement conjoint qui vise à concevoir et produire des systèmes de réservoirs embarqués d’hydrogène liquide destinés à l’industrie automobile. Grâce à ce partenariat technologique, les deux entreprises permettront d’accélérer le déploiement de la mobilité zéro-émission des poids lourds.

Dans le détail, Air Liquide apportera son expertise reconnue sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène liquide, y compris dans la cryogénie extrême, les technologies de stockage, les interfaces de rechargement et sa connaissance des infrastructures.

De son côté, Faurecia apportera son expertise des architectures et de l'intégration de systèmes, ses compétences en matière de tests et simulations, son savoir-faire et son implantation dans l'industrie automobile mondiale, ainsi que ses relations privilégiées avec les constructeurs de véhicules.

D'ici à 2030, la production de véhicules à pile à combustible pourrait représenter 2,5 millions de véhicules, dont 20 % pourraient être des poids lourds, expliquent les deux groupes.