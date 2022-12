Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: en repli après la dégradation de JPMorgan information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le titre Air Liquide s'inscrit en baisse mercredi sur le CAC 40, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de JPMorgan, passés à 'neutre' contre 'surpondérer' jusqu'ici.



Vers 12h15, l'action du groupe de chimie recule de 1,1% alors que l'indice parisien cède dans le même temps 0,3%.



Les analystes de JPMorgan, qui maintiennent leur objectif de cours à 146 euros, estiment que la valeur présente un potentiel de hausse limité aux cours actuels.



Dans leur note, les spécialistes saluent néanmoins un dossier 'structurellement séduisant', avec une croissance organique appelée à s'accélérer sous l'effet de la décarbonation de l'économie.



JPMorgan s'attend ainsi à ce que le producteur de gaz industriels génère une croissance moyenne annuelle comprise entre 5% à 10% à moyen et long terme, c'est-à-dire au-dessus de la croissance de son secteur.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -1.25%