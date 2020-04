Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : en négociations pour céder Schülke & Mayr Cercle Finance • 07/04/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement EQT, en vue d'une cession éventuelle de sa filiale Schülke & Mayr GmbH, spécialisée dans la prévention des infections et l'hygiène. Ce projet de cession, annoncé en novembre 2019, correspond à la stratégie d'Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d'actifs afin de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances. Cette transaction sera soumise à l'accord final et définitif des parties, et sera réalisée dans le cadre des processus sociaux en vigueur. Elle devra également être validée par les autorités en charge de la concurrence et des investissements étrangers.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.06%