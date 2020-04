AIR LIQUIDE en négociations exclusives avec EQT en vue d'une cession de Schülke

(AOF) - Air Liquide est entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement EQT, en vue d'une cession éventuelle de sa filiale Schülke & Mayr GmbH, un leader mondial de la prévention des infections et de l'hygiène. Ce projet de cession, annoncé en novembre 2019, correspond à la stratégie d'Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d'actifs afin de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances.

Air Liquide a pour objectif de continuer à développer ses activités santé, tout en permettant à Schülke & Mayr GmbH de bénéficier des meilleures opportunités pour son développement à long terme.

Sous réserve de finalisation, l'acquisition par le fond EQT VIII permettrait d'accompagner Schülke & Mayr GmbH dans ses prochaines phases de développement et d'innovation.

AOF - EN SAVOIR PLUS