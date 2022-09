Air Liquide: en hausse après une réunion avec la direction information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 17:43

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% aujourd'hui profitant de plusieurs analyses positives.



Bank of America a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Air Liquide, qu'il assortit d'un objectif de cours ramené de 170 à 160 euros, suite à l'organisation hier d'une série d'entretiens entre le directeur financier du groupe et des investisseurs.



Dans une note de recherche, BofA souligne que le dirigeant a mis en avant la résistance de l'activité du fabricant de gaz industriels, grâce à sa diversification à la fois en termes de zones géographiques (l'Europe représente moins de 40% des ventes) et de marchés (25% pour la santé et l'électronique), un phénomène renforcé selon lui par la bonne maîtrise de ses prix.



Conséquence, l'intermédiaire dit maintenir inchangées ses estimations de résultats pour 2022 en dépit de la dégradation de la conjoncture économique.



Son objectif de cours, abaissé suite à la récente dévalorisation des marchés boursiers, fait encore apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 35%, fait-il par ailleurs remarquer.



D'après l'analyste, Air Liquide reste un dossier 'sous-évalué' en dépit de ses atouts dans la transition énergétique, allant du captage du CO2 à l'efficacité énergétique en passant par la production d'hydrogène.



Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 176E sur le titre Air Liquide.



' La principale faiblesse réside dans la Grande Industrie en Europe, qui ne représente que 15% des ventes du groupe et est protégée par des contrats à long terme ', estime l'analyste.



Mais les coûts élevés du gaz en Europe peuvent ouvrir des opportunités en termes de transition énergétique et d'efficacité énergétique poursuit Stifel qui relève que l'amélioration de la marge pour l'exercice 22 est conforme à l'amélioration de 160 points de base sur quatre ans.



Pour autant, continue Stifel les seize nouveaux projets de semi-fabrication, d'énormes investissements dans le GNL et le développement d'un paysage de batteries ' offrent de solides perspectives '.