Air Liquide: émission obligataire verte réalisée

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir réalisé une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d'euros, avec une maturité de 10 ans, à un coût global pour le groupe de gaz industriels de 3,466%, opération significativement sursouscrite par les investisseurs.



Il utilisera le produit de l'opération pour financer ou refinancer des projets emblématiques dans la transition énergétique et le développement durable, en particulier dans l'hydrogène bas carbone, le captage de CO2 et les gaz de l'air bas carbone.



Cette nouvelle émission, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN), confirme Air Liquide en tant qu'émetteur ESG récurrent, trois ans après le lancement de sa première émission verte.





