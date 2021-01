Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : électrolyseur PEM inauguré au Québec Cercle Finance • 26/01/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce inaugurer, à Bécancour (Québec), le plus grand électrolyseur PEM (Membrane Échangeuse de Protons) au monde. Alimenté par de l'énergie renouvelable, il produit désormais jusqu'à 8,2 tonnes par jour d'hydrogène bas carbone. D'une capacité de 20 MW, ce nouvel électrolyseur PEM va permettre de répondre à la demande croissante en hydrogène bas carbone en Amérique du Nord. Il augmente de 50% la capacité de production d'hydrogène d'Air Liquide à Bécancour. 'Par rapport à un procédé de production d'hydrogène traditionnel, cette nouvelle unité de production permettra d'éviter l'émission de près de 27.000 tonnes de CO2 par an, soit les émissions annuelles d'environ 10.000 voitures', souligne le groupe de gaz industriels.

