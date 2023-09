Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: double-top sous 168,5E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Air Liquide matérialise un double-top parfait sous 168,5E les 31 août et 15 septembre, et c'est également le 3ème plafonnement très précisément au contact des 167,5/168E depuis les 16 juin dernier (clôture à 167,94E).



La tendance haussière est invalidée par la franche cassure des 164E (support oblique), ce qui libère un potentiel de repli vers 156,6E puis surtout 154,8E, le plancher du 7 juillet dernier.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -1.72%