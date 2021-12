Air Liquide dissocie les fonctions de PDG, Benoît Potier reste président

(AOF) - Air Liquide, considérée comme une valeur de "père de famille", cède elle aussi à l'air du temps. A l'image de Saint-Gobain, L'Oréal, Danone ou encore Renault, le champion français des gaz industriels revoit sa gouvernance en scindant les fonctions de président et de directeur général. Le groupe profite du changement de génération avec la succession, très préparée, du PDG Benoît Potier.

Le conseil d'administration d'Air Liquide s'est réuni le 30 novembre 2021. Suivant les recommandations du comité des Nominations et de la Gouvernance, le conseil a examiné le plan de succession à la tête du groupe et validé à l'unanimité dans ce cadre, le principe d'une nouvelle gouvernance.

Dans ce contexte, le conseil qui se réunira à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires en 2022 sera appelé à renouveler le mandat de Benoît Potier en qualité de président du conseil d'administration et à nommer François Jackow pour lui succéder en qualité de directeur général à compter du 1er juin 2022.

François Jackow a rejoint Air Liquide en 1993. Aux termes d'un parcours complet et international, François Jackow bénéficie d'une très grande expérience du groupe alliant vision stratégique et connaissance de ses métiers.

Membre du comité exécutif du groupe en qualité de directeur général adjoint, François Jackow supervise aujourd'hui notamment les pôles Europe Industries, Europe Santé, et Afrique-Moyen-Orient-Inde.

La Branche d'Activité Mondiale Santé, les Fonctions Innovation & Technologies, Digital & IT ainsi que la stratégie d'orientation Clients lui sont également rattachées.

Jean-Paul Agon, président du comité des Nominations et de la Gouvernance a déclaré : " Notre comité travaille depuis plus de deux ans sur le plan de succession de Benoît Potier et la future gouvernance d'Air Liquide. Plusieurs candidatures de grande qualité ont été examinées. Le niveau d'expérience, la compétence et les qualités personnelles de François Jackow ont été évalués par le conseil comme particulièrement en phase avec la stratégie de performance et de développement du groupe. Sa nomination a été recommandée au conseil d'administration en plein accord avec Benoît Potier. "

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Vente de 20,5 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 96 %, ingénierie et construction (moins de 3%) puis GMT ou marchés globaux et technologies ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 38 %, l’Europe pour 33 %, l’Asie-Pacifique pour 22 % ;

- Modèle économique fondé sur les contrats pluriannuels (1/3 des revenus générés par les contrats de vingt ans) et les partenariats industriels de long terme offrant une bonne visibilité des résultats futurs et une marge d’exploitation supérieure à 20 % ;

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier étant président directeur général du conseil d'administration de 13 membres ;

- Bilan sain, avec une dette nette notée A, ramenée 10,6 Mds€ soit à 58,5 % des capitaux propres.

- Après l’exécution de la stratégie « NEOS-2020 », réaffirmation d’un objectif de rentabilité des capitaux employés de + 10 % en 2023 puis 2024 ;

- Stratégie innovation pilotée par la direction dédiée IDD, financée à hauteur de 300 M€, dont le 1/3 pour la transition écologique, visant à l'excellence opérationnelle, à l'ouverture aux technologies dans les cœurs de métier ou de rupture, par le biais de :

- réseau mondial de 5 campus innovation, avec 300 partenariats d’innovation académiques, industriels ou avec des start-ups,

- laboratoires dédiés : Digital factory pour l’expertise data, Alizent pour l’IoT, m-Lab pour les molécules, i-Lab pour le décryptage des tendances….

- fonds ALIAD de capital-risque, en alliance avec le fonds chinois CSE,

- déploiement de la technologie Turbo-Brayton pour les méthanier,

- déploiement du programme IBO de digitalisation d’approvisionnement des gaz liquides ;

- Stratégie environnementale révisée en mars visant à la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (début de la réduction en absolu des émissions) et 2035 (recul de 33 % par rapport à 2015), par le biais de :

- captage de CO2, production d’hydrogène par électrolyse et recours au biométhane,

- triplement des ventes d’hydrogène à 6 Mds€, après 3 Mds€ en 2030,

- partenariat avec Rothschild & CO et Solar Impulse dans un fonds doté de 200 M€ pour accompagner les PME offrant des solutions pour l’environnement ;

- Accélération des projets autour de l'hydrogène pour la mobilité et le stockage des énergies renouvelables ;

- Décisions d’investissements industriels supérieures à 3 Mds€, dont près de la 1/2 liés à la transition énergétique.

- Sensibilité à la parité €/$ et aux cours du pétrole ;

- Impact de la pandémie : hausse des ventes de 8 % et de 1& % pour le bénéfice net au 1er semestre ;

- Objectif 2021 d’une hausse de la marge opérationnelle et du résultat net récurrent ;

- Dividende 2020 à 2,75 € .