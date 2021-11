Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : développe un réseau de stations en Italie information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Air Liquide et Eni ont signé un partenariat visant à investir dans le développement des infrastructures nécessaires à l'expansion de la mobilité hydrogène en Italie. Les deux groupes ont signé une Lettre d'intention afin de permettre la mise en place d'un réseau étendu de stations de recharge hydrogène en Italie. Les partenaires identifieront également les emplacements stratégiques pour l'implantation de stations hydrogène en Italie. Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : ' L'alliance entre un leader de l'hydrogène et une entreprise mondiale intégrée de l'énergie telle que Eni va permettre de mettre en place un réseau étendu d'accès à l'hydrogène en Italie. '

