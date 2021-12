Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: développe son offre 'Qlixbi' en Europe information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce l'accélération du déploiement en Europe de son offre Qlixbi pour les soudeurs. Le groupe a déployé son offre dans quatre pays européens supplémentaires en 2021, après la mise en place au Royaume-Uni.



Air Liquide a également lancé Qlixbi avec succès en Allemagne, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Le Groupe prépare d'ores et déjà son introduction dans de nouvelles géographies européennes.



Qlixbi propose un connecteur “clipsez & soudez” avec un indicateur de réserve de gaz et des services connectés pour faciliter la continuité d'approvisionnement en gaz de ses utilisateurs.





