Air Liquide: deux projets d'unités d'hydrogène à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - Air Liquide indique que sa filiale chinoise SCIPIG va investir plus de 200 millions d'euros dans la construction de deux unités de production d'hydrogène et des infrastructures associées dans le Parc industriel chimique de Shanghai (SCIP).



'La mise en route de ces unités de production apportera un bénéfice environnemental puisqu'elles ont été conçues pour remplacer l'approvisionnement provenant d'une unité de gazéification de charbon appartenant à un tiers', explique le groupe de gaz industriels.



Dans le cadre de contrats d'une durée de plus de 15 ans, ces unités produiront de l'hydrogène et du monoxyde de carbone pour Covestro China et Shanghai Lianheng Isocyanate Company. Leur entrée en exploitation se fera par étapes, à partir de la fin 2023.





