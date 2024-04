Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: deux nouvelles unités de production US information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce le développement de ses capacités de production de biométhane aux États-Unis, avec la construction de deux nouvelles unités de production. Situées à Center Township en Pennsylvanie et à Holland Township dans le Michigan. Elles traiteront les déchets issus d'exploitations laitières.



Ces méthaniseurs produiront du biogaz à partir de fumier pour une capacité de production totale de 74 GWh et permettront de restituer aux exploitations agricoles les résidus pour leurs besoins.



Grâce à la technologie de membrane de séparation des gaz brevetée par Air Liquide, le biogaz sera ensuite purifié en biométhane puis injecté dans le réseau de gaz naturel.



Air Liquide opère actuellement 26 unités de production de biométhane dans le monde, pour une capacité de production annuelle d'environ 1,8 TWh.



Armelle Levieux, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide et Directrice de l'Innovation : ' Le biométhane fait partie du portefeuille de solutions développées par Air Liquide pour accompagner la décarbonation de ses clients dans les secteurs de l'industrie et du transport. '





