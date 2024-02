Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: des investissements pour GlobalFoundries information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce investir plus de 50 millions d'euros pour construire une nouvelle unité de production innovante à Singapour et pour transformer ses installations actuelles situées à Malta (Etat de New York), dans le but de fournir de l'azote ultra-pur à GlobalFoundries.



La nouvelle unité d'Air Liquide à Singapour, qui devrait être opérationnelle d'ici 2026, permettra au groupe français de gaz industriels de réduire sa consommation d'électricité et à Globalfoundries de réaliser d'importantes économies d'énergie.



Air Liquide a par ailleurs renouvelé pour les 15 prochaines années son partenariat avec Globalfoundries afin fournir des gaz ultra-purs à des unités existantes à Malta, unités qui seront transformées par la mise en place de projets d'efficacité énergétique.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.37%