Air Liquide: des ajustements au sein du Comité Exécutif information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 14:54

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la mise en place d'une nouvelle gouvernance à compter du 1er juin 2022 : Benoît Potier restera Président du Conseil d'Administration et François Jackow, devient Directeur Général du Groupe.



Air Liquide précise qu'en cohérence avec son nouveau plan stratégique, un certain nombre d'ajustements ont été apportés à l'organisation et à la composition du Comité Exécutif.



Ainsi, à compter de ce jour, le Comité Exécutif sera constitué comme suit :

François Abrial, Senior Vice President, est en charge du hub Asie Pacifique.

Ronnie Chalmers, entrant au Comité Exécutif, est nommé Vice-Président en charge du hub Afrique Moyen-Orient & Inde.



Marcelo Fioranelli, vice-président, est directeur général d'Airgas.

Matthieu Giard, Vice-Président, supervise la ligne métier Industriel Marchand et l'activité Hydrogène.



Mike Graff, Executive Vice President, est en charge du pôle Amériques et supervise la ligne métier Electronique. A partir du 1er septembre 2022, il supervisera également l'activité Ingénierie et Construction.



Fabienne Lecorvaisier, Directrice Générale Adjointe, est en charge du Développement Durable, des Affaires Publiques et Internationales ainsi que du Secrétariat Général.



Armelle Levieux, Vice-Présidente, est en charge des Ressources Humaines Groupe.



Emilie Mouren-Renouard, Vice-Présidente, supervise l'Innovation, le Digital & IT, la Propriété Intellectuelle ainsi que la Direction Marchés Globaux & Technologies.



Jérôme Pelletan, Vice-Président, est Directeur Financier.

Jean-Marc de Royère, Directeur Général Adjoint, est en charge des programmes sociétaux et Président de la Fondation Air Liquide.



Diana Schillag, Vice-Présidente, est en charge des activités Santé en Europe et supervise la Branche d'Activité Mondiale Santé. Elle supervise également les programmes d'approvisionnement et d'efficacité au niveau du Groupe.



François Venet, Directeur Général Adjoint, supervise la ligne métier Grande Industrie et la fonction Stratégie du Groupe.



Pascal Vinet, Senior Vice President, est en charge du pôle Europe Industries et supervise le pôle Afrique Moyen Orient & Inde. Il est également en charge de la fonction Sécurité et Système Industriel.