Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: départ du président de la Fondation information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Air Liquide fait savoir que Jean-Marc de Royere, membre du comité exécutif en charge des programmes sociétaux et président de la Fondation Air Liquide, a annoncé sa décision de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe.



Dans le cadre de ce départ, le remplacement de Jean-Marc de Royere à la présidence de la Fondation sera proposé au conseil d'Administration de la Fondation.



Ses missions au sein du comité exécutif en tant que directeur des programmes sociétaux (dont la présidence d'Access Oxygen SAS) seront poursuivies, et rattachées à cet effet à la direction du développement durable.







Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.82%