Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : de retour aux sommets, à 1% près information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 18:59









(CercleFinance.com) - Voici Air Liquide de retour aux sommets, à 151,6E, c'est à dire à 1% près, celui du 6 juin 2022 à l'ouverture, la meilleure clôture (152,4E remontant à 1 semaine, le 20 février).

Au-delà de 152,5E, les 170E se profileraient





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.61%