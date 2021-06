Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : dans le vert, un analyste relève sa cible Cercle Finance • 21/06/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Air Liquide progresse de près de 3% à Paris, profitant d'un relèvement de recommandation de J.P. Morgan à 'surpondérer' contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 134 à 170 euros. 'Nous pensons que le groupe est sur le point de connaître un point d'inflexion au niveau de sa croissance qui pourrait durer plusieurs années', explique l'intermédiaire financier. 'Ceci, conjugué à une décote de valorisation historique par rapport à ses comparables américains, ainsi que d'autres valeurs de haute qualité et moins cycliques dans la chimie en Europe - ce qui n'est pas mérité de notre point de vue - constitue un bon point d'entrée', estime-t-il.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.49%