Air Liquide: Cryocap LQ sélectionnée par Stockholm Exergi

(CercleFinance.com) - Air Liquide indique que sa technologie innovante de liquéfaction du CO2, Cryocap LQ, a été sélectionnée par le fournisseur d'énergie de la ville de Stockholm, pour contribuer à son projet de bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone (BECCS).



Dans le cadre de l'accord signé avec Stockholm Exergi, le groupe fournira la technologie et les équipements pour ce projet qui sera construit dans une usine de production de chaleur et d'électricité à partir de biomasse existante à Stockholm.



L'unité de liquéfaction de CO2 Cryocap LQ fournie par Air Liquide sera l'une des plus grandes au monde. L'installation BECCS vise à liquéfier et séquestrer environ huit millions de tonnes de CO2 biogénique au cours des dix premières années d'exploitation.





