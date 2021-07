Air Liquide: croissance du résultat semestriel de près de 15%

(AOF) - Air Liquide a réalisé une résultat net part du groupe de 1,239 milliard d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 14,9% sur un an. Le résultat opérationnel du spécialiste des gaz industriels est pour sa part de 1,948 milliard, en hausse de 7,4%. Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 10,846 millions d'euros, en croissance comparable de 9,2 % par rapport à un premier semestre 2020 marqué par la crise sanitaire. Au second trimestre 2021, les ventes ont augmenté de 15,2 % sur base comparable et de 6 % par rapport au second trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'Ingénierie & Construction est en hausse comparable de + 65,9 % au premier semestre et celui de l'activité Marchés Globaux & Technologies, de 34,9 %.

"La très bonne performance de ce premier semestre reflète à la fois le dynamisme de nos marchés et l'accélération des ventes au 2ème trimestre, qui dépassent leur niveau de 2019 dans toutes les régions et pour toutes les activités", a déclaré Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide.

"En 2021, dans un contexte d'une reprise au 2ème semestre, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant", a ajouté le dirigeant.