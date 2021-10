Air Liquide: croissance de l'activité de plus de 17% au troisième trimestre

(AOF) - Air Liquide a réalisé un chiffre d'affaires de 5,83 milliards d'euros au cours du troisième trimestre 2021, soit une croissance de 17,2 % en variation publiée et de 7,1 % en comparable. "Cette bonne performance illustre le bon positionnement du Groupe sur ses marchés et la robustesse de son modèle économique dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie", s'est réjoui Benoît Potier, Président-Directeur Général du Groupe. La division Gaz & Services, qui représente 96% de l'activité a progressé de 16,9% en publié et de 6,5% en comparable.

Le spécialiste des gaz industriels affirme poursuivre sa dynamique d'amélioration de la marge opérationnelle, portée par des efficacités opérationnelles de 314 millions d'euros sur les 9 premiers mois, en ligne avec son objectif annuel de plus de 400 millions d'euros, et une gestion active des prix tenant compte du contexte d'inflation. Le cash flow s'élève à plus de 23 % des ventes hors effet énergie.

En 2021, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant.

AOF - EN SAVOIR PLUS