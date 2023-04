Air Liquide: croissance de 4% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 08:26

(CercleFinance.com) - Air Liquide dévoile un chiffre d'affaires de 7,17 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2023, en croissance de 4,2% en données publiées et de 6,2% en comparable, avec un effet énergie (-2%) négatif pour la première fois depuis deux ans.



Le groupe de gaz industriels précise qu'en comparable, l'activité gaz et services (96% du total) a augmenté de 6,7% et celle des marchés globaux et technologies, de 2,8%, alors que les ventes à des clients tiers de l'ingénierie et construction ont baissé de 18,6%.



En 2023, Air Liquide poursuivra le déploiement de son plan stratégique ADVANCE et se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.