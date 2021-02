Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : convention d'achats d'actions avec un PSI Cercle Finance • 11/02/2021 à 09:15









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement (PSI) une convention d'achat d'actions, portent sur un volume de 310.000 actions (représentant 0,1% du capital à fin 2020) pour un prix maximum d'achat n'excédant pas 200 euros par action. Le cours initial de rachat (134,75 euros par action) correspond au cours de l'action à la clôture de la bourse au jour précédant la conclusion du contrat, donnant lieu à un prix d'acquisition initial total de 41.772.500 euros. Ce prix d'acquisition initial fera l'objet d'un ajustement à l'issue de la période couverte par le contrat d'achat d'actions. Les actions rachetées dans le cadre dudit contrat seront affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.15%