Air Liquide: convention d'achat d'actions avec un PSI

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement (PSI), une convention d'achat d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions, portant sur un volume de 1,2 million d'actions (représentant 0,25% du capital).



Le cours initial de rachat, de 150,74 euros par action, correspond au cours de l'action à la clôture de la bourse au jour précédant la conclusion du contrat, donnant lieu à un prix d'acquisition initial total de près de 180,9 millions d'euros.



Les actions rachetées dans le cadre dudit contrat seront pour partie annulées et pour partie affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance ou d'opérations d'actionnariat salarié du groupe de gaz industriels.





