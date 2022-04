Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: contrat de long terme avec Ezz Steel en Egypte information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé hier soir avoir conclu un contrat de long terme avec l'aciériste Ezz Steel portant sur la fourniture de gaz industriels pour une nouvelle usine située à l'est du Caire, en Egypte.



Le groupe français explique qu'il prévoit d'investir environ 80 millions de dollars dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) destinée à répondre aux besoins d'Ezz, mais aussi à ceux d'autres clients présents sur ce bassin industriel.



Le projet, d'une capacité de production d'oxygène de 770 tonnes par jour, doit s'accompagner d'une extension du réseau de canalisations d'Air Liquide afin de relier la future usine aux quatre unités de séparation des gaz de l'air que le groupe exploite déjà dans la région.



En ligne avec l'objectif de neutralité carbone d'Air Liquide à horizon 2050, le projet doit intégrer une feuille de route prévoyant approvisionnement en énergie renouvelable pour réduire les émissions de CO2.





