Air Liquide : contrat d'achat d'électricité en Belgique

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé un contrat d'achat à long terme avec TotalEnergies, à travers sa filiale de fourniture d'électricité en Belgique Lampiris, pour une capacité totale de 15 mégawatts d'énergie éolienne offshore en Belgique. Grâce à ce contrat d'une durée de 15 ans, le groupe approvisionnera en énergie renouvelable une partie de ses activités de production de gaz industriels et médicaux en Belgique - ceci ayant démarré au 1er juin dernier. Fournie par TotalEnergies à partir d'un parc en mer du Nord belge, cette électricité permettra d'éviter jusqu'à 270.000 tonnes d'émissions de CO2 sur la durée du contrat, soit les émissions d'environ 14.000 foyers de taille moyenne en Belgique.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.53%