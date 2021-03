Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : contrat d'achat d'électricité aux Pays-Bas Cercle Finance • 18/03/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Air Liquide indique avoir signé un contrat d'achat d'électricité de long terme avec Vattenfall, un des principaux fournisseurs européens d'énergie, pour acheter la production d'une capacité de 25 mégawatts d'énergie éolienne aux Pays-Bas. Grâce à ce contrat de long terme d'une durée de 15 ans, le premier de la sorte signé par le groupe aux Pays-Bas, il alimentera en énergie renouvelable certaines de ses unités de production de gaz industriel et médical dans ce pays. Sur la durée du contrat, Air Liquide s'approvisionnera en électricité renouvelable à hauteur d'environ 15% de sa consommation actuelle aux Pays-Bas. La quantité consommée permettra d'éviter l'émission de 750.000 tonnes de CO2 en tout.

