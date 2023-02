Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: contrat avec TotalEnergies en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé des contrats d'achat d'électricité avec Sasol South Africa et Air Liquide Large Industries South Africa, portant sur la fourniture d'une capacité de 260 MW d'électricité renouvelable sur une période de 20 ans.



Il développera une centrale solaire de 120 MW et une ferme éolienne de 140 MW dans la province du Cap Occidental, projets qui fourniront environ 850 GWh par an d'électricité au site de Secunda de Sasol, où Air Liquide opère une unité de production d'oxygène.



Les deux projets, qui devraient être opérationnels en 2025, 'fourniront une électricité renouvelable compétitive et disponible pour décarboner la production de Sasol et Air Liquide'. Ils sont soumis à des approbations réglementaires.





