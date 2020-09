Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : contrat avec Eastman Chemical Company Cercle Finance • 02/09/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la signature d'un accord de long terme avec Eastman Chemical Company. Le contrat porte sur la fourniture de volumes supplémentaires d'oxygène, azote et gaz de synthèse (syngas) pour accompagner la croissance d'Eastman et sa production à Longview, au Texas. Air Liquide investira plus de 160 millions de dollars américains pour moderniser ses actifs existants sur le site et y construire une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) ainsi qu'une unité d'oxydation partielle (POX). Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint et membre du comité exécutif du groupe Air Liquide a déclaré : ' Ceci constitue un nouvel exemple de l'engagement d'Air Liquide à fournir des technologies innovantes et des solutions sûres, fiables et durables pour l'industrie. '

