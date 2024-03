Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: continue d'aligner les records, après 193, 200E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - Air Liquide continue d'aligner les records absolus, avec un nouveau gain de 2% et le franchissement des 193E

La dernière oscillation entre 179,5 et 167,5E induisait un potentiel de hausse vers 191,5E: voici le titre 1% au-delà de l'objectif : tous les actionnaires espèrent voir Air Liquide s'inscrire à 200E, les chartiste n'ont plus aucune résistance graphique à faire valoir pour démentir ce scénario.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.68%