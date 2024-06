Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: construction d'une unité dans l'Idaho information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce qu'il va investir plus de 250 millions de dollars dans la construction d'un site de production de gaz industriels aux États-Unis, pour approvisionner la nouvelle usine d'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde.



Dans le cadre d'un contrat à long terme, cette unité fournira de grandes quantités de gaz industriels de haute pureté pour la fabrication de puces mémoire. Installée dans l'Idaho, elle approvisionnera Micron Technology et d'autres clients dans la région.



'Cet investissement créera des centaines d'emplois directs et indirects dans l'État d'Idaho pendant la construction et l'exploitation ; et l'unité devrait être opérationnelle fin 2025', ajoute le géant français des gaz industriels.





