Air Liquide : construction d'une station hydrogène

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la construction de la première station hydrogène haute pression d'Europe. Située sur son site de Fos-sur-Mer, cette station de grande capacité alimentera la première flotte de camions à hydrogène effectuant de longues distances. La station sera mise en service début 2022 et permettra jusqu'à 20 rechargements journaliers de camions hydrogène bas carbone effectuant de longue distance, avec une autonomie qui pourra aller jusqu'à 800 km. Elle sera construite dans le cadre du projet HyAMMED qui regroupe industriels, transporteurs et acteurs de la grande distribution, et permettra de réduire les émissions de CO2 de plus de 1.500 tonnes par an.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.39%