Air Liquide confiant sur une hausse de sa marge opérationnelle en 2021

29 juillet (Reuters) - Air Liquide AIRP.PA a annoncé jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre: * AIR LIQUIDE - CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU S1 EUR 10,85 MDS VERSUS EUR 10,27 MDS IL Y A UN AN * AIR LIQUIDE - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 1,95 MDS VERSUS EUR 1,81 MDS IL Y A UN AN * AIR LIQUIDE - EST CONFIANT EN 2021 DANS SA CAPACITÉ À AUGMENTER À NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UNE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT, À TAUX DE CHANGE CONSTANT * AIR LIQUIDE - RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE AU S1 1,24 MDS VERSUS EUR 1,11 MDS IL Y A UN AN * AIR LIQUIDE - LA DETTE NETTE AU 30 JUIN 2021 ATTEINT EUR 12,01 MDS, EN BAISSE DE EUR 1,16 MDS PAR RAPPORT AU 30 JUIN 2020 ; RATIO DE DETTE NETTE SUR FONDS PROPRES AJUSTÉ DE LA SAISONNALITÉ DU DIVIDENDE S'ÉTABLIT À 56,1 % * AIR LIQUIDE - AU S1, LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET FINANCIER ATTEIGNENT EUR 1,91 MDS ; INVESTISSEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION À FIN S1 RESTENT ÉLEVÉS À EUR 3,1 MDS * AIR LIQUIDE - PORTEFEUILLE D'OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT À 12 MOIS S'ÉTABLIT À EUR 3,0 MDS À FIN JUIN 2021 (Bureau de Paris)