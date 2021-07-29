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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Liquide confiant sur une hausse de sa marge opérationnelle en 2021
information fournie par Reuters29/07/2021 à 07:53

    29 juillet (Reuters) - Air Liquide  AIRP.PA  a annoncé jeudi
à l'occasion de la publication de ses résultats du premier
semestre:
    * AIR LIQUIDE - CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU S1 EUR 10,85 MDS
VERSUS EUR 10,27 MDS IL Y A UN AN
    * AIR LIQUIDE - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 1,95
MDS
VERSUS EUR 1,81 MDS IL Y A UN AN
    * AIR LIQUIDE - EST CONFIANT EN 2021 DANS SA CAPACITÉ À
AUGMENTER
À NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UNE CROISSANCE
DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT, À TAUX DE CHANGE CONSTANT
    * AIR LIQUIDE - RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE AU S1
1,24
MDS VERSUS EUR 1,11 MDS IL Y A UN AN
    * AIR LIQUIDE - LA DETTE NETTE AU 30 JUIN 2021 ATTEINT EUR
12,01
MDS, EN BAISSE DE EUR 1,16 MDS PAR RAPPORT AU 30 JUIN 2020 ;
RATIO DE DETTE NETTE SUR FONDS PROPRES AJUSTÉ DE LA SAISONNALITÉ
DU DIVIDENDE S'ÉTABLIT À 56,1 %
    * AIR LIQUIDE - AU S1, LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT
INDUSTRIEL
ET FINANCIER ATTEIGNENT EUR 1,91 MDS ; INVESTISSEMENTS EN COURS
D'EXÉCUTION À FIN S1 RESTENT ÉLEVÉS À EUR 3,1 MDS
    * AIR LIQUIDE - PORTEFEUILLE D'OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT
À 12
MOIS S'ÉTABLIT À EUR 3,0 MDS À FIN JUIN 2021


 (Bureau de Paris)

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