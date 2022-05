Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Air Liquide: co-entreprise dans l'hydrogène en Corée information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 09:30

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé lundi la signature d'une alliance stratégique avec Lotte Chemical en vue de déployer une chaîne d'approvisionnement dédiée à l'hydrogène en Corée du Sud.



Les deux partenaires ont prévu de créer une co-entreprise, qui sera contrôlée à hauteur de 60% par le groupe français, en vue d'investir dans deux centres de conditionnement de l'hydrogène de grande taille basés à Daesan et Ulsa.



Ce positionnement au cour des bassins industriels du pays permettra de desservir les zones densément peuplées de la métropole de Séoul et de la province de Gyeonggi dans le nord-ouest.



Ils alimenteront aussi les régions métropolitaines d'Ulsan/Daegu/Busan et les provinces de Gyeongsang dans le sud-est.



Air Liquide Korea et Lotte disent anticiper des synergies 'importantes' contribuant à l'émergence d'une économie hydrogène en Corée, où la demande en hydrogène destiné à la mobilité devrait atteindre 100 tonnes par jour d'ici à 2025, et plus de 1.000 tonnes par jour d'ici 2030.