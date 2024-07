Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: changements d'organisation et de gouvernance information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de transformation Advance, Air Liquide annonce plusieurs changements d'organisation et de gouvernance, qui seront effectifs à compter du 1er septembre, 'pour être plus performant et agile'.



Le groupe de gaz industriels prévoit ainsi la réduction des niveaux hiérarchiques au sein de l'organisation et l'adoption d'une structure simplifiée composée d'opérations et de fonctions interagissant directement entre elles.



Par ailleurs, une direction industrielle groupe unique et à l'échelle mondiale sera créée afin de mieux répondre aux besoins de ses nombreux clients, en s'appuyant sur son expertise et en optimisant ses processus industriels.



Au sein du comité exécutif, le directeur général adjoint Pascal Vinet supervisera cette direction industrielle nouvellement créée, tout en continuant de superviser la fonction sécurité et sûreté ainsi que la branche d'activité mondiale industriel marchand.





