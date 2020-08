Air Liquide : cession de schülke finalisée

(CercleFinance.com) - Conformément à l'annonce du 7 avril, Air Liquide annonce avoir finalisé la cession de sa filiale schülke à la société de capital-investissement EQT, pour un montant total, sujet à une clause de 'earn-out', compris entre 925 millions et un milliard d'euros.

Cette décision correspond à la stratégie d'Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d'actifs afin de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances.

Schülke développe, produit et distribue des antiseptiques pour soigner des plaies, des désinfectants, des produits cosmétiques et de soins pour la peau, et des conservateurs. Il emploie plus de 1.250 employés et commercialise ses produits dans plus de 100 pays.