Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: cession de la participation dans Hydrogenics information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 09:21









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé vendredi qu'il allait vendre sa participation minoritaire de 19% au sein d'Hydrogenics, un spécialiste de la production d'hydrogène et des piles à combustible, à l'américain Cummins, qui détient les 81% restants de la société.



Dans un communiqué, le producteur français de gaz industriels explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de la 'revue régulière' de son portefeuille d'actifs.



Il se dit malgré tout 'plus que jamais engagé' dans le développement de l'hydrogène, notamment en ce qui concerne l'exploitation d'électrolyseurs de grande taille.



Une fois détenu à 100% par Cummins, Hydrogenics restera l'un des fournisseurs d'Air Liquide pour des projets d'électrolyseurs, précise le groupe.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.72%